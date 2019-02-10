Пашутин: «Автодор» постарается использовать слабые стороны «Зелена Гуры»

Главный тренер «Автодора» Евгений Пауштин поделился ожиданиями от матча его коллектива с «Зелена Гура», который пройдёт 10 февраля в рамках Единой лиги ВТБ.

«Зелена Гура» дома очень хорошо бежит и имеет в составе высококлассных снайперов, таких как Старкс и Кошарек, поэтому нашей задачей станет остановить их быстрый прорыв и защищаться с максимальной концентрацией на периметре, не позволяя выполнять свободные броски. В передней линии важно сдержать Планинича, Сакича и Хосли.

Постараемся использовать слабые стороны соперника, хорошо двигать мяч, контролировать подбор и осуществлять после него быстрый переход. Для того чтобы победить, нам необходимо играть в командный баскетбол, который принес успех в предыдущем матче в Дании», — сказал Пашутин пресс-службе «Автодора».