23 очка Митчелла и дабл-дабл Гобера помогли «Юте» обыграть «Сан-Антонио»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Юта Джаз» на домашней площадке принимал «Сан-Антонио Спёрс» и победил с разгромным счётом 125:105 (23:24, 39:24, 24:27, 39:30). Для «Спёрс» это поражение стало четвёртым кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным в составе победителей стал защитник Донован Митчелл, на счету которого 23 очка. Дабл-даблами отметились Руди Гобер (21 очко, 13 подборов) и Деррик Фэйворс (11 очков, 10 подборов). В активе разыгрывающего Рики Рубио 16 очков, 6 подборов и 6 передач.

В составе «Сан-Антонио» 23 балла набрал защитник Демар Дерозан. Дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов оформил центровой гостей Ламаркус Олдридж.