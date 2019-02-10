«Индиана» обыграла «Кливленд» и продлила победную серию до пяти матчей

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил со счётом 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30). «Пэйсерс» продлили серию побед до пяти матчей, в то время как «Кавальерс» потерпели четвёртое поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Индианы» Боян Богданович, набравший 23 очка. Близок к дабл-даблу был Даррен Коллисон, на счету которого 18 очков и 9 передач. В активе центрового Майлза Тёрнера 14 очков и 8 подборов. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (13 очков, 10 подборов).

В составе «Кливленда» 18 очков набрал Джордан Кларксон, по 16 — у Ларри Нэнса и Коллина Секстона.