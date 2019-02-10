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«Индиана» обыграла «Кливленд» и продлила победную серию до пяти матчей

«Индиана» обыграла «Кливленд» и продлила победную серию до пяти матчей
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Индиана Пэйсерс» на домашней площадке принимал «Кливленд Кавальерс» и победил со счётом 105:90 (30:17, 24:25, 20:18, 31:30). «Пэйсерс» продлили серию побед до пяти матчей, в то время как «Кавальерс» потерпели четвёртое поражение кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Индианы» Боян Богданович, набравший 23 очка. Близок к дабл-даблу был Даррен Коллисон, на счету которого 18 очков и 9 передач. В активе центрового Майлза Тёрнера 14 очков и 8 подборов. Дабл-дабл оформил Домантас Сабонис (13 очков, 10 подборов).

В составе «Кливленда» 18 очков набрал Джордан Кларксон, по 16 — у Ларри Нэнса и Коллина Секстона.

НБА - регулярный чемпионат
10 февраля 2019, воскресенье. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
105 : 90
(30:17, 24:25, 20:18, 31:30)
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Индиана Пэйсерс: Богданович - 23, Коллисон - 18, Тёрнер - 14, Сабонис - 13, Джозеф - 10, Янг - 8, Лиф - 8, Эванс - 6, Холидей - 4, Самнер - 1, О'Куинн
Кливленд Кавальерс: Кларксон - 18, Секстон - 16, Нэнс - 16, Престон - 9, Крисс - 7, Фрай - 6, Нваба - 5, Деллаведова - 5, Адель - 3, Жижич - 3, Блоссомгейм - 2
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