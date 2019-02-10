«Оклахома-Сити» расторг контракт с Абринесом

«Оклахома-Сити Тандер» расторг контракт с атакующим защитником Алексом Абринесом по взаимному согласию сторон, сообщает официальный сайт организации. Этот шаг объясняется неназванными личными причинами, по которым игрок решил временно прервать баскетбольную карьеру.



25-летний Абринес был выбран «Оклахома-Сити» под 32-м номером на драфте 2013 года. Он переехал в НБА перед началом сезона-2016/17. До этого испанский защитник выступал за «Барселону», в составе которой завоевал приз «Восходящей звезде Евролиги».



В текущем регулярном чемпионате Абринес провёл 31 встречу, в которых набирал по 5,3 очка и совершал по 1,5 подбора за 19 минут в среднем за игру. Он выполнял по 4,1 трёхочкового за матч с реализацией 32%.

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