Шикарные проходы Хардена — в видеообзоре матча «Хьюстон» — «Оклахома-Сити»

«Хьюстон Рокетс» на своей площадке принимал «Оклахома-Сити Тандер» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. Среди лучших моментов встречи оказались шикарные проходы атакующего защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена и разыгрывающего «Оклахома-Сити» Расселла Уэстбрука, а также мощный данк лёгкого форарда «Оклахома-Сити» Джереми Гранта.



Матч завершился победой «Оклахома-Сити» со счётом 117:112. Самым результативным игроком встречи с 45 очками стал форвард победителей Пол Джордж. У «Хьюстона» отличился атакующий защитник Джеймс Харден, набравший 42 очка. Теперь «Тандер» занимают в Западной конференции 3-е место с соотношением побед и поражений 36-19, а «Рокетс» – 5-е (32-23).

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