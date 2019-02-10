Роскошные финты Ирвинга — в видеообзоре матча «Бостон» — «Клипперс»

«Бостон Селтикс» дома встречался с «Лос-Анджелес Клипперс» в матче очередного игрового дня регулярного чемпионата НБА. В число лучших моментов игры вошли роскошные финты разгрывающего «Бостона» Кайри Ирвинга и сокрушительный данк в быстрой контратаке мощного форварда «Клипперс» Монтреза Хэррелла.



Матч завершился победой «Клипперс» со счётом 123:112. Самым результативным игроком встречи, набрав 21 очко, стал мощный форвард победителей Монтрез Хэррелл. У «Бостона» отличился лёгкий форвард Гордон Хэйворд, набравший 19 очков. Теперь «Селтикс» занимают 5-е место в Восточной конференции с соотношением побед и поражений 35-21, а «Клипперс» — 8-е в Западной (31-26).

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