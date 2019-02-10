Лав: во время восстановления после травмы чувствовал себя теннисистом

Мощный форвард «Кливленд Кавальерс» Кевин Лав поделился впечатлениями от длительного процесса восстановления после травмы ноги.



«Мне было очень одиноко. Чувствовал себя теннисистом, поскольку вместе со мной занимались только несколько тренеров.



Только когда мне разрешили принимать участие в тренировочных двусторонних матчах «пять на пять», я впервые ощутил, что близок к возвращению в строй. Это случилось совсем недавно. Однако, возможно, сыграю ещё до перерыва на Матч звёзд», – передаёт слова Лава Cleveland Plain Dealer.



30-летний Лав не выходил на площадку с октября 2018 года. Он принял участие только в 5 встречах регулярного чемпионата, в которых набирал по 16 очков и совершал 11 подборов за 28 минут в среднем за игру.