Сокрушительные данки Джорджа и Ноа — в топ-10 дня в НБА

Сокрушительные данки форварда «Оклахома-Сити Тандер» Пола Джорджа, мощного форварда «Вашингтон Уизардс» Джабари Паркера, мощного форварда «Нью-Орлеан Пеликанс» Шейха Диалло и центрового «Мемфис Гриззлиз» Жоакима Ноа, шикарная скидка разыгрывающего «Хьюстон Рокетс» Криса Пола после прохода под щит, эффектные блок-шоты лёгкого форварда «Шарлотт Хорнетс» Майлза Бриджеса и центрового «Милоуки Бакс» Брука Лопеса, а также роскошный аллей-уп с набросом от щита в исполнении игроков «Нью-Йорк Никс» Денниса Смита-младшего и Деандре Джордана оказались среди лучших моментов матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата НБА.

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