Мэджик Джонсон: обниму игроков «Лейкерс», которых хотели обменять

Президент «Лос-Анджелес Лейкерс» Мэджик Джонсон планирует встретиться с игрокам команды, чьи имена упоминались в связи с возможным обменом в «Нью-Орлеан Пеликанс» на Энтони Дэвиса.



«Обмены — часть баскетбольного бизнеса, часть карьеры профессионального спортсмена. Обниму наших игроков и скажу, что мы должны объединиться, чтобы достичь цели — выхода в плей-офф.



Люблю нашу команду и игроков. Тяжело слышать, когда тебя хотят обменять. Но баскетболисты «Лейкерс» сумели собраться и одержать победу над «Бостоном». А моя задача состоит в том, чтобы команда была сосредоточена на поставленных задачах», — цитирует Джонсона ESPN.



«Лейкерс» были готовы отдать «Нью-Орлеану» разыгрывающего Лонзо Болла, лёгкого форварда Брэндона Ингрэма, мощного форварда Кайла Кузму, атакующего защитника Джоша Харта и центрового Ивицу Зубаца. Зубац впоследствии был обменян в «Лос-Анджелес Клипперс».

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