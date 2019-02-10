«Лос-Анджелес Клипперс» отчислил Бизли

Руководство «Лос-Анджелес Клипперс» приняло решение отчислить из состава форварда Майкла Бизли, сообщает официальный сайт калифорнийского клуба.

Баскетболист стал игроком «Клипперс» три дня назад в результате обмена из «Лос-Анджелеса Лейкерс». Тогда «Озёрные» отправили в «Клипперс» вместе с Бизли и центрового Ивицу Зубаца, получив в обмен Майка Мускалу.

Бизли в нынешнем регулярном чемпионате принял участие в 26 матчах, набирая 7,0 очка, собирая 2,3 подбора и совершая 1,0 передачи за 10,7 минуты игрового времени. В прошлом 30-летний баскетболист защищал цвета «Майами Хит», «Миннесоты Тимбервулвз», «Финикс Санз», «Хьюстон Рокетс», «Милуоки Бакс» и «Нью-Йорк Никс».

Бизли — второй номер драфта 2008 года.