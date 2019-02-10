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Швед пропустит ещё несколько недель

Швед пропустит ещё несколько недель
Баскетбол / Евролига

Защитник «Химок» Алексей Швед вынужден будет оставаться вне игры на протяжении ещё нескольких недель, сообщает официальный сайт клуба из Московской области.

«На основании проведённых контрольных обследований и снимков было выявлено, что формирование костной мозоли на месте перелома пальца не завершено. Чтобы избежать риска усугубления травмы, необходимо дождаться полного заживления перелома. Врачами рекомендовано продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс ещё на несколько недель», — говорится в заявлении БК «Химки».

Таким образом, Швед вынужденно пропустит ближайшие матчи, а также не сыграет на Матче звёзд Единой Лиги ВТБ. Отметим, что 5 февраля генеральный директор Павел Астахов допускал возвращение Шведа в строй уже в матче 11 февраля.

Швед может принять участие в матче с «Локомотивом-Кубань» 11 февраля
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