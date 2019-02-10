Швед пропустит ещё несколько недель

Защитник «Химок» Алексей Швед вынужден будет оставаться вне игры на протяжении ещё нескольких недель, сообщает официальный сайт клуба из Московской области.
«На основании проведённых контрольных обследований и снимков было выявлено, что формирование костной мозоли на месте перелома пальца не завершено. Чтобы избежать риска усугубления травмы, необходимо дождаться полного заживления перелома. Врачами рекомендовано продлить индивидуальный тренировочно-реабилитационный процесс ещё на несколько недель», — говорится в заявлении БК «Химки».
Таким образом, Швед вынужденно пропустит ближайшие матчи, а также не сыграет на Матче звёзд Единой Лиги ВТБ. Отметим, что 5 февраля генеральный директор Павел Астахов допускал возвращение Шведа в строй уже в матче 11 февраля.