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Итудис: не хватает времени на подготовку, но мы будем готовы и не пожалеем сил

Итудис: не хватает времени на подготовку, но мы будем готовы и не пожалеем сил
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал предстоящий матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.

«УНИКС – очень серьёзная команда, которая традиционно выступает на высочайшем уровне. Определённо, поршнями её нападения являются защитники, но команда также отличается глубиной и атлетизмом на каждой позиции. УНИКС силён, в последнее время играет успешно, потому физическая готовность и энергия станут для нас ключевыми факторами.

Для такого уровня соперничества нам не хватает времени на подготовку, но мы будем готовы и не пожалеем сил», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт московской команды.

Встреча состоится в Казани завтра, 11 февраля. Начало — в 19:00 мск.

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