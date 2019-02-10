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Прифтис: в матче с ЦСКА должны быть на максимальном уровне физической подготовки

Прифтис: в матче с ЦСКА должны быть на максимальном уровне физической подготовки
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис поделился мнением о предстоящем матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА. По словам Прифтиса, его подопечным необходимо находиться на пике физической и психологической подготовки для успешного выступления в матче.

«Нет никаких вопросов, мы играем против самой сильной команды лиги, одной из лучших команд Евролиги. Чтобы противостоять им, мы должны быть на максимальном уровне физической и ментальной подготовки. Без сомнения, предстоит тяжёлая игра. Нам нужно быть аккуратными в нападении, не допускать потери мяча и принимать правильные решения. Не отдавать лёгкие мячи, хорошо персонально защищаться», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт УНИКСа.

Встреча состоится в Казани завтра, 11 февраля. Начало — в 19:00 мск.

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