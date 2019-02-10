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Йовович: «Зелена Гура» хорошо сыграла в нападении

Йовович: «Зелена Гура» хорошо сыграла в нападении
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Главный тренер «Зелена Гуры» Игор Йовович прокомментировал победу своих подопечных в матче с саратовским «Автодором» в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. По словам Йововича, он гордится самоотдачей своих баскетболистов и отличной игрой в нападении с командой, которая ориентирована на атаку.

«Отличная игра, поздравляю наших фанатов. «Автодор» — команда, ориентированная на атаку, но сегодня и мы хорошо сыграли в нападении. Горжусь нашей самоотдачей. Но нет времени думать об этой победе, наш следующий матч – против «Астаны» — уже совсем скоро», — приводит слова Игора Йововича официальный сайт Единой лиги ВТБ.

Встреча завершилась со счётом 108:100 (20:24, 24:24, 29:23, 35:29) в пользу «Зелена Гуры».

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