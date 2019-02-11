«Портленд» потерпел поражение от «Далласа», набрав в 4-й четверти 9 очков

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Даллас Маверикс» на домашней площадке принимал «Портленд Трэйл Блэйзерс» и победил со счётом 102:101 (25:24, 22:33, 31:35, 24:9). Особо хозяевам удалась заключительная четверть, которую они выиграли с преимуществом в 15 очков.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал форвард «Маверикс» Лука Дончич, в активе которого 28 очков, 9 подборов и 6 передач. 24 очка набрал Тим Хардуэй-младший, 13 — у Дуайта Пауэлла.

Самым результативным в составе «Трэйл Блэйзерс» стал разыгрывающий Дэмьен Лиллард, на счету которого 30 очков. Дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов оформил центровой гостей Юсуф Нуркич.