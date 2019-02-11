«Филадельфия» разгромила «Лейкерс» благодаря 37 очкам Эмбиида

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Лос-Анджелес Лейкерс» и победил с разгромным счётом 143:120 (39:40, 37:27, 33:27, 34:26).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Одним из главных героев встречи стал центровой «Филадельфии» Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл из 37 очков и 14 подборов. 22 очка набрал новичок «Сиксерс» Тобиас Харрис, 21 — у Джей Джея Редика.

Самым результативным игроком в составе «Лос-Анджелеса» стал форвард Кайл Кузма, набравший 39 очков. Близок к трипл-даблу был лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс, в активе которого 18 очков, 10 подборов и 9 передач. Дабл-даблом отметился центровой гостей Джавейл Макги (21 очко, 13 подборов).