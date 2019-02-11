32 очка Багли помогли «Сакраменто» уверенно обыграть «Финикс»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Сакраменто Кингз» на домашней площадке принимал «Финикс Санз» и победил со счётом 117:104 (33:23, 30:21, 24:28, 30:32). Решающей в матче стала первая половина, которую «Кингз» выиграли с преимуществом в 19 очков. Для «Финикса» это поражение стало 14-м кряду.

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Главным героем встречи стал форвард «Сакраменто» Марвин Багли III, набравший 32 очка. Близок к дабл-даблу был разыгрывающий хозяев Де'Аарон Фокс, в активе которого 17 очков, 9 передач и 6 подборов. 18 очков набрал Бадди Хилд.

В составе «Финикса» самым результативным стал защитник Девин Букер, на счету которого 27 очков, 8 подборов и 6 передач.