Травма ноги Ирвинга оказалась несерьёзной, он вернётся в строй в ближайшее время

Как показало МРТ-обследование, травма ноги стартового разыгрывающего «Бостон Селтикс» Кайри Ирвинга оказалась не очень серьёзной, и он вернётся в строй в ближайшее время, сообщает официальный сайт организации. Ирвинг получил растяжение правого колена в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Клипперс», когда пытался пройти заслон соперника, преследуя опекаемого им баскетболиста в обороне. После этого ему пришлось покинуть паркет до конца встречи.



В нынешнем сезоне игрок уже пропустил 9 матчей из-за различных проблем со здоровьем. Ранее он перенёс несколько операций на левом колене.



В текущем регулярном чемпионате защитник набирает по 23,6 очка, совершает по 4,9 подбора и отдаёт по 6,9 передачи за 33 минуты в среднем за игру.

Ирвинг получил травму колена в матче с «Клипперс»