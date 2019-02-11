Джеймс: у «Лейкерс» было слишком много провалов в обороне

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс назвал главную, по его мнению, причину неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Филадельфией Сиксерс».



«У нас было слишком много провалов в обороне. Огромное количество провалов.



«Я считал, что «Филадельфия» будет выступать очень хорошо и до того, как она совершила обмены. Я так думал даже до начала сезона. А сейчас «Сиксерс» провели ряд сделок, которые ещё более усилили их», – передаёт слова Джеймса ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Лейкерс» со счётом 120:143. Джеймс в ней набрал 18 очков, совершил 10 подборов и отдал 9 передач за 33 минуты.



В нынешнем сезоне «Лейкерс» до этого лишь раз пропускали более 140 очков, когда уступили «Сан-Антонио Спёрс» в овертайме 142:143.

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