В Санкт-Петербурге завершился второй тур Единой лиги Европы по баскетболу 3х3

В группе А выступали две российские команды, которые не пустили в полуфинал TeamNL – победителя 1-го тура. «ЦОП Росэнергоатом» обыграл голландцев со счётом 15:13, Inanomo – 21:13.



Как и в 1-м туре, не смог пройти без потерь групповую стадию «Гагарин» (Александр Зуев, Макс Староверов, Станислав Шаров, Шалва Шаташвили). Во второй встрече химчане без вариантов уступили Riga Ghetto (13:21). Впрочем, две другие игры «Гагарин» достаточно уверенно выиграл и финишировал вторым.



В первом полуфинале «Гагарин» одержал победу над Inanomo с минимальным преимуществом – 19:18.



Настоящий бой рижанам дал «ЦОП Росэнергоатом», доведя матч до овертайма. В «перестрелке» наша команда вышла вперёд, но удача всё-таки отвернулась от неё. Тем не менее «ЦОП Росэнергоатом» финишировал третьим, в последнем матче оказавшись сильнее Inanomo (21:16).



Финал также подарил зрителям овертайм. При счёте 14:14 обе команды решили закончить матч точным дальним попаданием. После серии промахов точный дальний бросок Шалвы Шаташвили принёс победу «Гагарину».



В общём зачёте «Гагарин» поднялся со второй строчки на первую, а Riga Ghetto – с третьей на вторую, разделяя её с голландской TeamNL.



Лучшими игроками в своих командах были признаны следующие:



VIM Union – Вацлав Бугаев; «Гагарин» – Станислав Шаров; Riga Ghetto – Наурис Миезис; «ЦОП Росэнергоатом» – Владислав Мелешкин; TeamNL – Макс Ван Шаик; Inanomo – Юрий Беспалов; Humpolec Bernard – Роман Захрла; APES & HUMANS – Минтаутас Булановас.



В символическую тройку игроков 2-го тура Лиги Европы 3х3 вошли Владислав Мелешкин, Наурис Мьезис и Шалва Шаташвили («Гагарин»).



Самым ценным игроком тура признан игрок команды «Гагарин» Станислав Шаров.