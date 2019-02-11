Споэльстра: все видели, что Дюрант нарушил правила перед ключевым броском

Главный тренер «Майами Хит» Эрик Споэльстра считает одной из причин неудачи в матче регулярного чемпионата НБА с «Голден Стэйт Уорриорз» ошибки судей. Особенно важным, по его мнению, стал эпизод на последней минуте, когда лёгкий форвард соперника Кевин Дюрант перед тем, как сравнять счёт трёхочковым, потерял контроль над мячом, взял его в две руки и затем возобновил дриблинг.



«Есть ситуации, в которых арбитрам сложно принять правильное решение. Но в данном случае было очевидно, что Дюрант совершил двойное ведение. Это произошло у всех на глазах. Рефери должны были зафиксировать нарушение правил. Такие ошибки с их стороны недопустимы. Ведь мы имели реальную возможность победить, игра была совершенно равной», – цитирует Споэльстру ESPN.



Встреча завершилась выездным поражением «Майами» со счётом 118:120. «Уорриорз» исполнили в ней 26 штрафных бросков, а «Хит» – только 8.

«Голден Стэйт» сломил сопротивление «Майами», Дюрант набрал 39 очков