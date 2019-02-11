Эмбиид: я всегда хорошо играю против команд из Лос-Анджелеса

Центровой «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид нашёл оригинальное объяснение своей высокой результативности в матче регулярного чемпионата НБА с «Лос-Анджелес Лейкерс».



«Я не должен быть большим любителем Лос-Анджелеса. Но забавно, что во встречах с обеими командами оттуда я всегда хорошо играю», – передаёт слова Эмбиида ESPN.



Матч завершился домашней победой «Филадельфии» со счётом 143:120. Центровой в нём за 32 минуты набрал 37 очков, совершил 14 подборов, отдал 3 передачи и сделал один перехват.



В нынешнем сезоне Эмбиид набирал по 32,5 очка и совершал по 12,5 подбора в среднем за игру в двух встречах с «Лейкерс» и записывал в актив по 35 очков и 18 подборов в двух матчах с «Лос-Анджелес Клипперс».

«Филадельфия» разгромила «Лейкерс» благодаря 37 очкам Эмбиида