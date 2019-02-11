Сергей Иванов: система отбора ФИБА на Кубок мира имеет маразматический характер

Почётный президент Единой лиги ВТБ Сергей Иванов раскритиковал новый формат квалификации на Кубок мира ФИБА.



«Конечно, есть проблема, и она достаточно давно существует – весь сезон, но, на мой взгляд, эта проблема создана ФИБА, а не Евролигой, и она достаточно несуразная. Я могу понять доводы тех, кто говорит, что матчи сборных во время регулярного сезона идут на пользу, потому что команды играют дома, и зрители могут чуть ли не впервые посмотреть на свою сборную. Это серьёзный аргумент, но можно привести контраргумент: вы посмотрите, сколько было зрителей на матче Евролиги ЦСКА – «Реал», а потом посмотрите, сколько будет болельщиков на матче сборной России дома. Сравните, и вам многое станет ясно, но это не главное.



Главное в другом – приведу примеры, которые, на мой взгляд, доказывают, что календарь ФИБА со сборными – несуразный. Кто у нас сегодня чемпион Европы? Команда Словении, которая уже не вышла на Кубок мира через отбор. Причина лежит на поверхности: никто из игроков прекрасной сборной Словении, которая стала чемпионом Европы, обыграв всех в одну калитку, в ходе отбора ни разу не играл и играть не будет.



Чемпион Европы не должен играть отборочный турнир. Он должен автоматически отбираться на Кубок мира, но теперь эта система отбора приобрела маразматический характер. В тех сборных, которые в результате отбора попадут на Кубок мира, не будет ни одного игрока, принимавшего участия в отборочном турнире, уверяю вас в этом. Получается, что одни игроки стараются, выкладываются и вытаскивают сборную на Кубок мира, а на сам турнир поедут совершенно другие», – цитирует Иванова ТАСС.

«Наша машина едет на трёх колёсах. Но движется довольно быстро» Генеральный секретарь ФИБА — о конфликте с Евролигой, будущем «окон» в системе отбора и нововведениях на предстоящем Кубке мира.