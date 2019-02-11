УНИКС победил ЦСКА благодаря дабл-даблу Моргана

Казанский УНИКС переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась с преимуществом москвичей, которые уже с первого игрового отрезка смогли создать отрыв в восемь очков. Однако уже во второй десятиминутке казанцы смогли склонить чашу весов в свою пользу, отквитав половину отставания.



В третьей четверти ЦСКА удалось компенсировать потери второго игрового отрезка, и к последней четверти они подошли с преимуществом в семь очков, однако концовка полностью осталась за казанцами — в четвёртой десятиминутке им удался отличный рывок, благодаря которому они сначала отыгрались, а затем и вовсе вышли вперёд, так и не позволив ЦСКА ничего сделать до финальной сирены. Итоговый счёт встречи — 71:68 (10:18, 16:12, 15:18, 30:20) в пользу УНИКСа.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Рэймар Морган, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе гостей отличился Нандо де Коло, на его счету 19 очков.