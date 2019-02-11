Показать ещё Все новости
Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0)
Главная / Баскетбол /

УНИКС победил ЦСКА благодаря дабл-даблу Моргана

УНИКС победил ЦСКА благодаря дабл-даблу Моргана
Баскетбол / Единая лига ВТБ

Казанский УНИКС переиграл ЦСКА в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Встреча началась с преимуществом москвичей, которые уже с первого игрового отрезка смогли создать отрыв в восемь очков. Однако уже во второй десятиминутке казанцы смогли склонить чашу весов в свою пользу, отквитав половину отставания.

В третьей четверти ЦСКА удалось компенсировать потери второго игрового отрезка, и к последней четверти они подошли с преимуществом в семь очков, однако концовка полностью осталась за казанцами — в четвёртой десятиминутке им удался отличный рывок, благодаря которому они сначала отыгрались, а затем и вовсе вышли вперёд, так и не позволив ЦСКА ничего сделать до финальной сирены. Итоговый счёт встречи — 71:68 (10:18, 16:12, 15:18, 30:20) в пользу УНИКСа.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Рэймар Морган, оформивший дабл-дабл из 18 очков и 10 подборов. В составе гостей отличился Нандо де Коло, на его счету 19 очков.

Единая лига ВТБ
11 февраля 2019, понедельник. 19:00 МСК
УНИКС
Казань, Россия
71 : 68
(10:18, 16:12, 15:18, 30:20)
ЦСКА
Москва, Россия
УНИКС: Морган - 18, Генри - 15, Макколум - 10, Эджим - 9, Смит - 8, Локкетт - 7, Понкрашов - 2, Колесников - 2, Сергеев, Клименко, Кощеев, Шелекето
ЦСКА: де Коло - 19, Хиггинс - 17, Воронцевич - 10, Родригес - 7, Хэкетт - 4, Курбанов - 4, Хайнс - 4, Клайберн - 2, Боломбой - 1, Ухов, Антонов, Лопатин
Комментарии (0)
Новости. Баскетбол
Все новости RSS
Партнерский контент