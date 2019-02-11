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Дабл-дабл Мирковича помог «Калеву» победить «Енисей»

Дабл-дабл Мирковича помог «Калеву» победить «Енисей»
Баскетбол / Единая лига ВТБ

«Калев» на домашней площадке переиграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки с самой первой четверти обозначили притязания на победу, показав остроатакующий баскетбол и выиграв первый отрезок со счётом 34:32. Второй игровой отрезок также остался за эстонской командой — к большому перерыву они повели в счёте с разницей «+6».

Во второй половине встречи тенденция продолжилась: третий игровой отрезок «Калев» выиграл с преимуществом ещё в три очка, а заключительную четверть и вовсе превратил в бенефис, отыграв ещё 9 очков и оформив итоговую победу со счётом 109:91.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Арнетт Моултри, набравший 23 очка. Дабл-дабл оформил Бранко Миркович, набравший 19 очков и отдавший 12 передач. В составе гостей отличился Джон Роберсон, на его счету 20 очков.

Единая лига ВТБ
11 февраля 2019, понедельник. 20:00 МСК
Калев
Таллин, Эстония
109 : 91
(34:32, 23:19, 24:21, 28:19)
Енисей
Красноярск, Россия
Калев: Моултри - 23, Льюис - 21, Миркович - 19, Ротен - 12, Йыэсаар - 10, Китсинг - 10, Линч - 8, Кангур - 4, Салаш - 2, Курбас, Дорбек, Кеедус
Енисей: Роберсон - 20, Мейерс - 16, Янг - 15, Захаров - 15, Комиссаров - 9, Харрисон - 6, Брюсевиц - 6, Каныгин - 4, Викторов, Лукашов, Лавников
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