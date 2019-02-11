Дабл-дабл Мирковича помог «Калеву» победить «Енисей»

«Калев» на домашней площадке переиграл «Енисей» в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ. Хозяева площадки с самой первой четверти обозначили притязания на победу, показав остроатакующий баскетбол и выиграв первый отрезок со счётом 34:32. Второй игровой отрезок также остался за эстонской командой — к большому перерыву они повели в счёте с разницей «+6».



Во второй половине встречи тенденция продолжилась: третий игровой отрезок «Калев» выиграл с преимуществом ещё в три очка, а заключительную четверть и вовсе превратил в бенефис, отыграв ещё 9 очков и оформив итоговую победу со счётом 109:91.



Самым результативным игроком в составе победителей стал Арнетт Моултри, набравший 23 очка. Дабл-дабл оформил Бранко Миркович, набравший 19 очков и отдавший 12 передач. В составе гостей отличился Джон Роберсон, на его счету 20 очков.