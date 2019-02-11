Прифтис: счастливый вечер для УНИКСа

Главный тренер УНИКСа Димитрис Прифтис прокомментировал победу подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с московским ЦСКА.



«Счастливый вечер. Очень важная победа, учитывая уровень соперника. Без сомнения, ЦСКА одна из лучших команд в Европе. Сейчас нам нужно успокоиться и сфокусироваться на следующей игре. Рад, что смогли переломить ход матча, когда проигрывали 15 очков. И это был очень важный момент, смогли продолжить игру. Продолжали защищаться, играли умнее. В конце игры все уже зависело от 2-3 владений. К счастью, мы победили», — приводит слова Димитриса Прифтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась со счётом 71:68 (10:18, 16:12, 15:18, 30:20) в пользу казанцев.