Итудис — о поражении от УНИКСа: ЦСКА — всё ещё лидер Единой лиги ВТБ

Главный тренер ЦСКА Димитрис Итудис прокомментировал поражение подопечных в матче регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с казанским УНИКСом.



«В первую очередь хочу поздравить УНИКС с победой. Можно говорить о многих вещах. Мы начали игру очень хорошо, сконцентрировались, контролировали ее ход. Вели за четыре минуты до конца второй четверти "+15". В тот момент подсознательно расслабились. Но, конечно, и УНИКС изменил стиль игры в защите. И дело не только в зонной защите. Они поменяли именно настрой на игру. И поэтому в течение длительного отрезка игры мы не смогли забить. Но в третьей четверти у нас получилось вернуться в игру, мы снова вели «+7».



Но могу гарантировать, что это не наш уровень игры, не наш уровень энергии. Мы играли в пятницу сложный матч, УНИКС играл в среду. У них было четыре дня на подготовку, у нас два. В подобных играх это значит многое. Мы теряли мячи 19 раз, 12 раз — во второй половине, не смогли забить 8 штрафных. В таких тяжелых играх это дорогого стоить. Это нам хороший урок, впереди еще вторая встреча. И мы всё ещё лидеры этой лиги», — приводит слова Димитриса Итудиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.



Напомним, встреча завершилась со счётом 71:68 (10:18, 16:12, 15:18, 30:20) в пользу казанцев.