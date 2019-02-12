Заряды футбольных фанов и яркий чирлидинг. Лучшие фото с матча «Химки» — «Локо»

11 февраля на площадке баскетбольного центра Московской области в матче регулярного розыгрыша Единой лиги ВТБ «Локомотив-Кубань» одержал победу над «Химками». Встреча завершилась со счётом 84:82 в пользу гостей.

Самым результативным игроком в составе победителей стал Дмитрий Кулагин, набравший 17 очков. В составе хозяев отличился Джоржан Микки, набравший 17 очков.

«Химки» с 28 очками опустились на третью строчку турнирной таблицы, а «Локомотив-Кубань» расположился на четвёртом месте, набрав 28 очков. Лидером чемпионата по-прежнему остаётся московский ЦСКА (34 очка).

Лучшие кадры с матча «Химки» — «Локомотив-Кубань» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Дмитрия Голубовича.