Куртинайтис: нам всем нужно научиться играть концовки

Главный тренер «Химок» Римас Куртинайтис прокомментировал поражение своих подопечных в матче с «Локомотивом-Кубань».



«Жалко, домашние матчи мы должны выигрывать. У нас были проблемы с подбором, потому что мы значительно уступали сопернику в росте, хотя боролись хорошо и никаких претензий к игрокам у меня нет. Играли на максимуме, но чуть-чуть не повезло, когда в конце Ди Бост не забил свободный бросок, а Райт из такой же ситуации свой бросок реализовал.

Второй момент, на который я бы хотел обратить внимание, это то, что нам всем нужно научиться играть концовки. Ситуация выглядит странно, ведь одно дело, когда игрокам по 20 лет и ещё нужно чему-то учиться, но в нашей команде большинство игроков в возрасте, им по 30 лет и больше, а концовки мы играем бездарно. Так было и против «Зенита», когда, имея «-4» и 40 секунд до конца, мы на протяжении 20 секунд не могли бросить по кольцу и даже не сыграли в нападении. Никто не понял, что нужно провести быструю атаку, чтобы сэкономить время. Сегодня мы имели 10 секунд, можно было спокойно пройти, спровоцировать фол и забить из-под кольца, мы же решили сделать сложный бросок с центра.



Этим моментам мы должны научиться, и это сложно, ведь в каждой игре бывают разные ситуации, но над этим надо работать, потому что концовка – самое важное. Это наш минус, который мы должны сделать плюсом», — приводит слова Римаса Куртинайтиса официальный сайт Единой лиги ВТБ.