Боян Богданович и Пол Джордж – лучшие игроки недели в НБА

Форвард «Индианы Пэйсерс» Боян Богданович (Восточная конференция) и форвард «Оклахома-Сити Тандер» Пол Джордж (Западная конференция) признаны лучшими игроками недели в Национальной баскетбольной ассоциации, сообщает пресс-служба лиги.

«Индиана» на минувшей неделе одержала четыре победы. В среднем за матч Боян Богданович набирал 22,5 очка, делал 2,5 подбора и 3 результативные передачи. «Пэйсерс» (37-19) занимают 3-е место в турнирной таблице Восточной конференции.

«Оклахома» одержала три победы в трёх встречах. Средние показатели Пола Джорджа за матч составили 37 очков, 8 подборов и 3,3 передачи. «Оклахома» (36-19) – третья на Западе.

На предыдущей неделе лучшими были признаны защитник «Милуоки Бакс» Яннис Адетокунбо и центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич.