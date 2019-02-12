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«Кливленд» обыграл «Никс», «Индиана» — «Шарлотт»

«Кливленд» обыграл «Никс», «Индиана» — «Шарлотт»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Кливленд Кавальерс» (12-45) дома взял верх над «Нью-Йорк Никс» (10-46) – 106:104.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Никс» Карим Аллен, набравший 25 очков. Дабл-дабл из 12 баллов и 10 подборов оформил Деандре Джордан. В составе «Кливленда» 20 очков на счету Коллина Секстона. Ларри Нэнс оформил дабл-дабл из 15 баллов и 16 подборов.

В параллельной встрече «Индиана Пэйсерс» (38-19) дома одержал победу над «Шарлотт Хорнетс» (27-29) – 99:90.

Самым результативным игроком встречи стал защитник гостей Кемба Уокер, набравший 34 очка (4 из 12 из-за дуги). 21 балл на счету Джереми Лэмба, 18 – у Коди Зеллера. В составе победителей 18 очков в активе Майлза Тёрнера, 14 – у Бояна Богдановича.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
107 : 104
(30:22, 33:26, 26:31, 18:25)
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Кливленд Кавальерс: Секстон - 20, Кларксон - 15, Нэнс - 15, Лав - 14, Крисс - 14, Деллаведова - 12, Престон - 9, Нваба - 5, Стаускас - 3, Фрай, Осман, Адель
Нью-Йорк Никс: Аллен - 25, Нокс - 13, Джордан - 12, Смит - 10, Робинсон - 10, Дотсон - 8, Дженкинс - 7, Корнет - 6, Хезонья - 5, Трир - 4, Вонле - 4, Хикс, Томас
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 03:00 МСК
Индиана Пэйсерс
Индианаполис
99 : 90
(32:19, 22:19, 23:33, 22:19)
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Индиана Пэйсерс: Тёрнер - 18, Богданович - 14, Коллисон - 13, Эванс - 12, Янг - 11, Сабонис - 9, Уилкокс - 8, Джозеф - 6, Макдермотт - 6, Лиф - 2, Холидей, Самнер, О'Куинн
Шарлотт Хорнетс: Уокер - 34, Лэмб - 21, Зеллер - 18, Уильямс - 5, Кидд-Гилкрист - 4, Бриджес - 3, Бийомбо - 3, Батюм - 2, Монк, Мэк, Бэйкон, Эрнангомес, Камински
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