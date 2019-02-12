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«Милуоки» обыграл «Чикаго», «Миннесота» победила «Клипперс»

«Милуоки» обыграл «Чикаго», «Миннесота» победила «Клипперс»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (42-14) одержал выездную победу над «Чикаго Буллз» (13-44) — 112:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 17 подборов. 19 баллов на счету Эрика Бледсо, 17 – у Малкольма Брогдона, 16 – у Криса Миддлтона. В составе «Чикаго» 27 очков в активе Зака Лавина. Дабл-дабл из 20 баллов и 17 подборов оформил Лаури Маркканен.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» (26-30) на домашнем паркете взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (31-27) — 130:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник калифорнийцев Лу Уильямс, набравший 45 очков. Он реализовал 16 бросков из 16 с линии штрафных. Дабл-дабл из 18 баллов и 12 подборов на счету Монтреза Харрелла. У «Миннесоты» дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (24 очка и 10 подборов) и Джефф Тиг (19 баллов и 10 результативных передач). В активе Деррика Роуза 22 очка.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Чикаго Буллз
Чикаго
99 : 112
(21:22, 28:28, 22:29, 28:33)
Милуоки Бакс
Милуоки
Чикаго Буллз: Лавин - 27, Маркканен - 20, Портер - 18, Лопес - 17, Луваву-Кабарро - 9, Селден - 4, Данн - 2, Арчидиаконоу - 2, Харрисон, Фелисио, Блэкени, Алкинс
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 29, Бледсо - 19, Брогдон - 17, Миддлтон - 16, Ильясова - 12, Лопес - 7, Снелл - 4, Браун - 4, Хилл - 2, Коннотон - 2, Дюваль, Уилсон, Вуд
НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
130 : 120
(29:26, 34:29, 36:36, 31:29)
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Миннесота Тимбервулвз: Таунс - 24, Роуз - 22, Тиг - 19, Шарич - 19, Гибсон - 14, Денг - 12, Окоги - 10, Дьенг - 8, Бэйлесс - 2, Джонс, Канаан, Бэйтс-Диоп, Толливер
Лос-Анджелес Клипперс: Л. Уильямс - 45, Харрелл - 18, Шамет - 15, Галлинари - 12, Грин - 11, Жильжо-Александер - 10, Темпл - 4, Зубац - 3, Беверли - 2, Торнвелл, Уоллес, Робинсон, Мотли
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