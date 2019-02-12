«Милуоки» обыграл «Чикаго», «Миннесота» победила «Клипперс»

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Милуоки Бакс» (42-14) одержал выездную победу над «Чикаго Буллз» (13-44) — 112:99.

Самым результативным игроком встречи стал форвард «оленей» Яннис Адетокунбо, оформивший дабл-дабл из 29 очков и 17 подборов. 19 баллов на счету Эрика Бледсо, 17 – у Малкольма Брогдона, 16 – у Криса Миддлтона. В составе «Чикаго» 27 очков в активе Зака Лавина. Дабл-дабл из 20 баллов и 17 подборов оформил Лаури Маркканен.

В параллельном матче «Миннесота Тимбервулвз» (26-30) на домашнем паркете взял верх над «Лос-Анджелес Клипперс» (31-27) — 130:120.

Самым результативным игроком встречи стал защитник калифорнийцев Лу Уильямс, набравший 45 очков. Он реализовал 16 бросков из 16 с линии штрафных. Дабл-дабл из 18 баллов и 12 подборов на счету Монтреза Харрелла. У «Миннесоты» дабл-даблами отметились Карл-Энтони Таунс (24 очка и 10 подборов) и Джефф Тиг (19 баллов и 10 результативных передач). В активе Деррика Роуза 22 очка.