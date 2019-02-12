«Оклахома» обыграла «Портленд» благодаря трипл-даблам Джорджа и Уэстбрука

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:111. После первой половины игры хозяева повели с преимуществом в 19 очков.

В составе победителей трипл-даблами отметились Пол Джордж (47 очков, 12 подборов и 10 результативных передач) и Расселл Уэстбрук (21 балл, 14 подборов и 11 передач). Джордж реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги.

В составе гостей 31 очко на счету Дэмьена Лилларда, 17 – у Джейка Леймана, по 13 – у Си Джея Макколлума и Аль-Фарука Амину.

«Оклахома» (37-19) одержала четвёртую победу кряду и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Портленда» (33-23) три поражения в четырёх встречах.