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«Оклахома» обыграла «Портленд» благодаря трипл-даблам Джорджа и Уэстбрука

«Оклахома» обыграла «Портленд» благодаря трипл-даблам Джорджа и Уэстбрука
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня регулярного сезона НБА «Оклахома-Сити Тандер» на домашнем паркете одержал победу над «Портленд Трэйл Блэйзерс» — 120:111. После первой половины игры хозяева повели с преимуществом в 19 очков.

В составе победителей трипл-даблами отметились Пол Джордж (47 очков, 12 подборов и 10 результативных передач) и Расселл Уэстбрук (21 балл, 14 подборов и 11 передач). Джордж реализовал 8 бросков из 13 из-за дуги.

В составе гостей 31 очко на счету Дэмьена Лилларда, 17 – у Джейка Леймана, по 13 – у Си Джея Макколлума и Аль-Фарука Амину.

«Оклахома» (37-19) одержала четвёртую победу кряду и закрепилась на третьем месте в турнирной таблице Западной конференции. У «Портленда» (33-23) три поражения в четырёх встречах.

НБА - регулярный чемпионат
12 февраля 2019, вторник. 04:00 МСК
Оклахома-Сити Тандер
Оклахома-Сити
120 : 111
(36:26, 32:23, 19:33, 33:29)
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Оклахома-Сити Тандер: Джордж - 47, Уэстбрук - 21, Бертон - 18, Фелтон - 15, Адамс - 9, Фергюсон - 8, Ноэль - 2, Диалло, Надер, Грэнтем, Шрёдер, Паттерсон
Портленд Трэйл Блэйзерс: Лиллард - 31, Лейман - 17, Макколлум - 13, Амину - 13, Худ - 9, Нуркич - 9, Леонард - 5, Коллинс - 5, Тёрнер - 3, Харклесс - 3, Карри - 3, Трент-мл., Лябисье
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