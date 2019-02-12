«Нью-Йорк» потерпел рекордное в своей истории 17-е поражение кряду

«Нью-Йорк Никс» установил антирекорд клуба по количеству поражений подряд. Проиграв на выезде «Кливленд Кавальерс» (104:107), серия без побед команды Дэвида Физдейла достигла 17 матчей.

«Нью-Йорк» занимает последнее место в турнирной таблице Восточной конференции. В 56 встречах «Никс» одержали только 10 побед.

В следующей игре регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Нью-Йорк» встретится с «Филадельфией Сиксерс». Матч состоится в Нью-Йорке на арене «Мэдисон Сквер Гарден» 14 февраля и начнётся в 3:30 мск.

Худшей кампанией в истории «Никс» является сезон-2014/15, когда команда, возглавляемая Дереком Фишером, потерпела 65 поражений в 82 встречах регулярного чемпионата.

Последний раз «Нью-Йорк» выходил в плей-офф в сезоне-2012/13.