Обозреватель ESPN: Тейтум не против перехода в «Нью-Орлеан»

Обозреватель ESPN Тим Макмахон сказал, что форвард «Бостон Селтикс» Джейсон Тейтум не переживает из-за возможного перехода в «Нью-Орлеан Пеликанс».

Ожидается, что в межсезонье руководство «Селтикс» попытается заполучить лидера «Пеликанс» Энтони Дэвиса, который ранее выразил желание сменить команду.

«Говорят, что Тейтум не против перехода в «Нью-Орлеан». Он хочет получить возможность стать лицом организации, а в «Бостоне» у него нет такой возможности», — сказал Макмахон во время подкаста Hoop Collective.

В нынешнем сезоне Джейсон набирает 16,4 очка, собирает 6,3 подбора, отдаёт 1,9 передачи, а также совершает 1,0 перехвата и 0,8 блок-шота за 31,1 минуты в среднем за игру.

«Бостон» занимает пятое место в турнирной таблице Восточной конференции.