Кириленко проведёт мастер-класс перед матчем «Зенита» в Санкт-Петербурге

«Зенит» совместно с Российской федерацией баскетбола (РФБ) в день домашнего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с ВЭФом организуют мастер-класс и автограф-сессию с одним из самых титулованных игроков в истории России Андреем Кириленко.

Мастер-класс состоится 14 февраля в Санкт-Петербурге на «Сибур Арене» и начнётся в 16:00 мск. В 17:10 мск начнётся автограф-сессия.

Во время игровой карьеры Кириленко выступал за «Спартак» из Санкт-Петербурга, московский ЦСКА, «Юту Джаз», «Миннесоту Тимбервулвз» и «Бруклин Нетс». В августе 2015 года Андрей был избран президентом РФБ.

Начало матча «Зенит» — ВЭФ запланировано на 20:00 мск.

«Зенит», набрав 25 очков, занимает пятое место в турнирной таблице Лиги ВТБ, ВЭФ (21) — 11-е.