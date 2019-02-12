Сокрушительные данки Джорджа и Адетокунбо — в топ-10 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый 10 лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли сокрушительные данки форвардов Домантаса Сабониса («Индиана Пэйсерс»), Янниса Адетокунбо («Милуоки Бакс»), Пола Джорджа («Оклахома-Сити Тандер») и Марио Хезоньи («Нью-Йорк Никс»), передача защитника «Денвер Наггетс» Джамала Маррея, блок-шоты центрового «Милуоки» Брука Лопеса и форварда «Детройт Пистонс» Тона Мейкера, эффектный финт новичка «Даллас Маверикс» Луки Дончича, роскошный аллей-уп защитника «Нью-Йорка» Кадима Аллена на центрового Митчелла Робинсона, а также победный бросок форварда «Торонто Рэпторс» Кавая Леонарда.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.