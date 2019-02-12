НБА выпустила специальные смайлы для Матча всех звёзд

НБА представила официальные эмодзи игроков-участников Матча всех звезд. Сообщается, что личный смайл будет у каждого баскетболиста Звёздного уик-энда.

Матч всех звёзд НБА состоится 17 февраля в Шарлотт (США), где сыграют команды Леброна Джеймса и Янниса Адетокунбо.

Эмодзи игроков Леброна можно посмотреть в «твиттере» Матча звёзд НБА.

Эмодзи игроков Янниса можно посмотреть в «твиттере» Матча звёзд НБА.

Ранее Джеймс и Адетокунбо после окончания процедуры драфта своих команд впервые в истории подобного мероприятия провели обмен. Джеймс предложил визави отдать разыгрывающего «Филадельфии Сиксерс» Бена Симмонса, а взамен получить разыгрывающего «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, и Адетокунбо согласился.