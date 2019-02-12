Бош официально объявит о завершении карьеры 26 марта

26 марта руководство «Майами Хит» планирует провести церемонию выведения из обращения майки с первым номером, под которым цвета команды долгое время защищал тяжёлый форвард Крис Бош. В этот же день сам игрок официально объявит о завершении карьеры.

«Эта часть моей жизни завершена. Мне тяжело далось это решение, и я принимал его долго, но сейчас я в порядке. Мне потребовалось много времени, чтобы принять эту ситуацию. Я бы мог продолжать играть, но всё же это время ушло. Я принял решение больше не пытаться вернуться», — приводит слова Боша Clutch Points.

Последний раз баскетболист появлялся на паркете 9 февраля 2016 года в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (101:119). Тогда он набрал 18 очков и собрал 5 подборов. Причиной завершения карьеры стали серьёзные проблемы со здоровьем. В организме Боша не раз обнаруживали тромбы, и врачи не могли гарантировать безопасность игрока в случае продолжения им карьеры.

В составе «Майами Хит» Крис Бош дважды выигрывал титул чемпиона. Всего в регулярных чемпионатах он принял участие в 893 поединках, набирая в них 19,5 очка, собирая 8,2 подбора и совершая 2,0 передачи в среднем.