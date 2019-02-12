Уолл успешно перенёс операцию и сможет вернуться на паркет через год

Разыгрывающий защитник «Вашингтон Уизардс» Джон Уолл успешно перенёс операцию по поводу разрыва ахиллова сухожилия, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания. Ожидается, что баскетболист сумеет вернуться к активным выступлениям через год.

Напомним, Уолл получил тяжёлую травму, поскользнувшись дома. При этом Джон и без того был на «больничном», восстанавливаясь после операции на пятке, которая должна была оставить его вне игры до конца чемпионата.

В нынешнем регулярном чемпионате защитник успел принять участие в 32 встречах. В них он набирал 20,7 очка, собирал 3,6 подбора, совершал 8,7 результативной передачи и выполнял 1,5 перехвата за 34,5 минуты игрового времени в среднем.