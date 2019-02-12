«Оклахома-Сити» подпишет 10-дневный контракт с Р. Соломоном

Руководство «Оклахома-Сити Тандер» подпишет 10-дневный контракт с тяжёлым форвардом Ричардом Соломоном, сообщает на своей странице в «Твиттере» обозреватель Шамс Чарания.

Баскетболист нынешний сезон проводит в фарм-клубе «Тандер» — «Оклахома-Сити Блю». В среднем за сезон он набирает 13,7 очка и собирает 8,6 подбора.

26-летний Соломон выставлял свою кандидатуру на драфт-2014, но так и не был выбран ни одной из команд. Профессиональную карьеру начал также в Лиге развития в составе «Оклахома-Сити Блю». Позже пробовал силы в чемпионате Японии, а также во французском «Гравелине» и турецком «Ушаке».

Также у Соломона есть опыт участия в Летней лиге НБА, в которой он выступал также в составе «Оклахома-Сити Тандер».