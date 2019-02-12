Джордан — о рекордах Хардена и Уэстбрука: что сложнее? 6 чемпионских титулов

Шестикратный чемпион НБА, легендарный экс-защитник «Чикаго Буллз» и «Вашингтон Уизардс» Майкл Джордан отдал должное нынешнем достижениям звёзд лиги.

Тем не менее, говоря о рекордах защитника «Хьюстона» Джеймса Хардена и защитника «Оклахома-Сити Тандер» Расселла Уэстбрука, Джордан дал понять, что они несравнимы с тем, чего добился он сам.

«Какое из достижений сложнее — 30 игр с не менее чем 30 очками в исполнении Хардена или 10 подряд трипл-даблов от Уэстбрука? Разумеется, сложнее выиграть шесть чемпионских титулов», — приводит слова Джордана обозреватель Стив Рид на своей странице в «Твиттере».

Майкл Джордан считается одним из лучших баскетболистов в мировой истории. За годы выступлений в лиге он набрал 32 292 очка, что является четвёртым результатом в истории.