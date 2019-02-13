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26 очков Хэйворда и дабл-дабл Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»

26 очков Хэйворда и дабл-дабл Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»
Баскетбол / НБА

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 109:112 (23:28, 23:24, 28:25, 35:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Гордон Хэйворд, который набрал 26 очков. В активе Джейсона Тейтума 20 очков, 10 подборов, 2 перехвата и 2 блокшота. 23 очка на счету центрового Эла Хорфорда.

Дабл-даблом в составе «Филадельфии» отметился Джоэл Эмбиид (23 очка, 14 подборов). 22 очка набрал Джимми Батлер, по 16 — у Бена Симмонса и Джей Джей Редика.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» — 107:108 (33:20, 25:37, 28:37, 21:14). Таким образом, «Спёрс» прервали четырёхматчевую серию поражений.

НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
109 : 112
(23:28, 23:24, 28:25, 35:35)
Бостон Селтикс
Бостон
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 23, Батлер - 22, Симмонс - 16, Редик - 16, Харрис - 10, Макконнел - 9, Марьянович - 4, Коркмаз - 2, Скотт, Джонсон, Эннис, Болден
Бостон Селтикс: Хэйворд - 26, Хорфорд - 23, Тейтум - 20, Моррис - 17, Смарт - 8, Браун - 7, Тайс - 6, Розир - 5, Уонамэйкер, Ябуселе, Оджелей, Уильямс, Дозьер
НБА - регулярный чемпионат
13 февраля 2019, среда. 04:00 МСК
Мемфис Гриззлиз
Мемфис
107 : 108
(33:20, 25:37, 28:37, 21:14)
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Мемфис Гриззлиз: Брэдли - 33, Валанчюнас - 23, Холидэй - 11, Майлз - 10, Джексон - 9, Ноа - 8, Райт - 4, Кабокло - 4, Картер - 3, Рэбб - 2, Конли, Дорси
Сан-Антонио Спёрс: Миллз - 22, Олдридж - 22, Дав. Бертанс - 17, Гэй - 15, Дерозан - 12, Белинелли - 11, Форбс - 9, Уокер, Пондекстер, Ойбанкс, Пау Газоль, Пёлтль, Каннингем
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