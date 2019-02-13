26 очков Хэйворда и дабл-дабл Тейтума помогли «Бостону» обыграть «Филадельфию»

В очередном матче игрового дня в регулярном чемпионате НБА «Филадельфия Сиксерс» на домашней площадке принимал «Бостон Селтикс» и уступил со счётом 109:112 (23:28, 23:24, 28:25, 35:35).

Календарь регулярного чемпионата НБА в сезоне-2018/19

Самым результативным игроком матча стал форвард «Бостона» Гордон Хэйворд, который набрал 26 очков. В активе Джейсона Тейтума 20 очков, 10 подборов, 2 перехвата и 2 блокшота. 23 очка на счету центрового Эла Хорфорда.

Дабл-даблом в составе «Филадельфии» отметился Джоэл Эмбиид (23 очка, 14 подборов). 22 очка набрал Джимми Батлер, по 16 — у Бена Симмонса и Джей Джей Редика.

В параллельном матче «Мемфис Гриззлиз» дома уступил «Сан-Антонио Спёрс» — 107:108 (33:20, 25:37, 28:37, 21:14). Таким образом, «Спёрс» прервали четырёхматчевую серию поражений.