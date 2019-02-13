Роскошная передача Карри и эффектный данк Тейтума — в топ-5 дня в НБА

Национальная баскетбольная ассоциация представила ролик, посвящённый пяти лучшим моментам матчей минувшего игрового дня регулярного чемпионата.

В подборку вошли роскошные передачи разыгрывающего «Атланты Хоукс» Трея Янга и лидера «Голден Стэйт Уорриорз» Стивена Карри, эффектные данки защитника «Юты Джаз» Донована Митчелла и форварда «Бостон Селтикс» Джейсона Тейтума, а также блок-шот форварда «Мемфис Гриззлиз» Бруно Кабокло.

Видео доступно на канале НБА в YouTube.

Самым результативным баскетболистом игрового дня стал защитник «Мемфиса» Эйвери Брэдли, набравший 33 очка. Больше всех подборов в актив записал центровой «Орландо Мэджик» Никола Вучевич (17), а передач — форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс (16).