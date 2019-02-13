Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок НБА, Карри — на втором месте

Forbes опубликовал десятку самых высокооплачиваемых игроков Национальной баскетбольной ассоциации. В рейтинге приводится общий заработок спортсменов за год с учётом зарплат от клубов и спонсорских контрактов.

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 88,7 млн

2. Стивен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 79,5 млн

3. Кевин Дюрант («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 65 млн

4. Расселл Уэстбрук («Оклахома-Сити Тандер») — $ 53,7 млн

5. Джеймс Харден («Хьюстон Рокетс») — $ 47,4 млн

6. Крис Пол («Хьюстон Рокетс») — $ 43,7 млн

7. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 43,2 млн

8. Дэмьен Лиллард («Портленд Трэйл Блэйзерс») — $ 41 млн

9. Блэйк Гриффин («Детройт Пистонс») — $ 39,1 млн

10. Пол Джордж («Оклахома-Сити Тандер») — $ 38,6 млн.