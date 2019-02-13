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Ключевой промах со штрафного — в видеообзоре матча «Мемфис» — «Сан-Антонио»

Ключевой промах со штрафного — в видеообзоре матча «Мемфис» — «Сан-Антонио»
Баскетбол / НБА

В матче регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации «Мемфис Гриззлиз» принимал «Сан-Антонио Спёрс». Встреча прошла в Мемфисе на арене «ФедЭксФорум» и завершилась со счётом 108:107 в пользу гостей.

Самым результативным игроком матча стал защитник «Гриззлиз» Эйвери Брэдли, собравший коллекцию из 33 очков, 6 подборов, 6 передач и 1 перехвата. Форвард «Спёрс» Ламаркус Олдридж набрал 22 очка, собрал 11 подборов, совершил 4 блок-шота и отдал 2 результативные передачи. Разыгрывающий Патрик Миллз записал в актив 22 очка, 3 передачи, 1 подбор и 1 перехват.

Видео доступно на «Чемпионате».

«Сан-Антонио» (33-26) занимает седьмое место в турнирной таблице Западной конференции, «Мемфис» (23-35) — 14-е.

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