Ш. О’Нил: игроки «Лейкерс» обязаны доказать, что их не должны обменять

Член Зала славы баскетбола Шакил О’Нил раскритиковал игроков «Лос-Анджелес Лейкерс» за поражение в выездном матче регулярного чемпионата НБА с «Атлантой Хоукс» (113:117).

«Мои два любимых генеральных менеджера — Пэт Райли и Джерри Уэст. Мэджику Джонсону следовало сказать игрокам «Лейкерс»: «Окей, я не обменял вас. Если хотите быть здесь, покажите, на что способны. Если не сделаете этого, я снова попытаюсь вас обменять». Так поступал Райли. Однажды он сказал: «Если ты не выиграешь этот матч, я отправлю твою задницу в «Милуоки».

Уже всё закончилось. Их не обменяли. Теперь пришло время сделать шаг вперёд и доказать миру, что они достаточно хороши, чтобы играть вместе с Леброном, и способны выйти на новый уровень. Отличная команда должна выигрывать как минимум половину матчей на выезде и хорошо играть дома. И, конечно, «Лейкерс» обязаны обыгрывать «Хоукс», — сказал О'Нил в эфире телеканала TNT.