Кириленко: у Евролиги и FIBA патовая ситуация

Президент РФБ Андрей Кириленко считает, что противоречия между Евролигой и Международной федерацией баскетбола (FIBA) не будут решены, пока организации не подпишут документ, регламентирующий отношения между ними.

Суть конфликта в том, что FIBA возмущена отсутствием в календаре Евролиги перерывов для игр национальных команд.

«Ситуация патовая, я не вижу, что кто-то в ближайшее время найдёт выход. Лично я готов участвовать в переговорах между сторонами, если это будет необходимо. У меня ни к кому нет каких-то неприятных или негативных отношений. Хотя я читаю в СМИ, что якобы воюю с президентом Евролиги, но это не так. Конечно, и мы, и все устали от происходящего. Сборная недополучает игроков из-за отсутствия пауз на „окна“ в Евролиге. Но пока не будет договора ФИБА и Евролиги, документа, регламентирующего отношения, ничего хорошего не будет», — сказал Кириленко ТАСС.