У Гриффина требуют денежную компенсацию из-за нападения его собаки на человека

Житель Лос-Анджелеса Эммануэль Афрамян утверждает, что собака форварда команды НБА «Детройт Пистонс» Блэйка Гриффина напала на него. Афрамян намерен судиться с Блэйком, об этом сообщает TMZ.



По словам Эммануэля, в июне 2018 года он обедал в ресторане, когда «злая» собака Гриффина напала на него из ниоткуда. Афрамян говорит, что в результате нападения получил серьёзные увечия, которые потребовали дорогостоящего лечения. Он считает, что Гриффин должен покрыть все счета и другие убытки. Кроме этого Эммануэль утверждает, что он страдает и продолжает страдать от «серьёзного эмоционального потрясения».



Афрамян заявил, что Блейк знал, что у его собаки есть привычка кусать незнакомых людей, поэтому баскетболист должен был предпринять соответствующие меры, чтобы убедиться, что его пёс не угрожает окружающим. Также Эммануэль готов к разбирательствам с рестораном.



Отметим, что Гриффин в 2018 году продлил контракт на $ 171 млн. Его годовый оклад — девятый в НБА.

Джеймс — самый высокооплачиваемый игрок НБА, Карри — на втором месте