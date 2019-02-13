Корстин, Воронцевич и Боломбой стали гостями «Вечернего Урганта»

Генеральный директор Единой лиги ВТБ Илона Корстин и игроки ЦСКА Андрей Воронцевич и Джоэль Боломбой посетили программу Первого канала «Вечерний Ургант». В рамках визита на телешоу они анонсировали Матч всех звёзд, который пройдёт 17 февраля в Москве.

Отметим, что ведущий этого телешоу Иван Ургант будет конферансье Матча звёзд Лиги ВТБ.

Видео можно посмотреть на YouTube-канале «Вечернего Урганта».

Ранее главные тренеры «Звёзд России» и «Звёзд Мира» — Олег Окулов из красноярского «Енисея» и Димитрис Прифтис из казанского УНИКСа — назвали стартовые пятёрки своих команд.



«Звёзды России»: Дмитрий Кулагин («Локомотив-Кубань»), Евгений Воронов («Зенит»), Сергей Моня («Химки»), Никита Курбанов (ЦСКА), Артём Клименко (УНИКС).

«Звёзды Мира»: Серхио Родригес (ЦСКА), Джамар Смит (УНИКС), Дорелл Райт («Локомотив-Кубань»), Джордан Микки («Химки»), Джален Рейнольдс («Зенит»).